Müthiş heyecan

Süper Lig'de haftanın kritik maçında Beşiktaş, bugün Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Siyah beyazlılarda kart cezalısı Ersin, sakatlığı tam geçmeyen Gökhan Töre ve Welinton ile hasta olan Vida, Oğuzhan, Hasic ve Rosier forma giymeyecek. Hafta içi sakatlanan Utku'nun ise iğneyle mücadele etmesi bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip korona virüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki futbolcu da takımdaki yerini alamayacak. İki takım arasında geride kalan 26 resmi maçtan 8'ini Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma berabere sonuçlandı.