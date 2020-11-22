Kartal evinde uçtu

Süper Lig'de verilen milli aranın ardından sezona kötü başlayan ancak son haftalarda toparlanan iki ekibin mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. 20'de İrfan Can'ın havadan gönderdiği uzun topta Demba Ba'nın meşin yuvarlağa tekte vuruşu üstten auta çıktı. 44'te Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Atiba arka direkte topu tamamladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 45+1'de Mensah'ın ara pasında Atiba ceza alanı içinde topla buluştu. Atiba, bindirme yapan Larin'e pasını çıkardı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda top filelere gitti: 2-0.

GULBRANDSEN SKORU BELİRLEDİ

53'te Deniz Türüç'ün attığı topu Skrtel, Demba Ba'ya indirdi. Ba'nın vuruşunda kaleci Utku gole izin vermedi. 70'te ceza alanı içinde top Mehmet Topal'ın eline çarpınca hakem penaltı kararı verip, tecrübeli oyuncuyu ikinci sarıdan attı. 72'de Aboubak atışı gole çevirdi: 3-0. 81'de Gulbrandsen'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top ağlara gitti: 3-1. 90+4'de Visca pasını Gulbrandsen'e çıkardı. Bu futbolcu, vuruşunda skoru belirledi: 3-2.

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11'inde üç değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, rahatsızlığı bulunan Mert Günok yerine kalede Volkan Babacan'a görev verirken, Ponck'un yerine de Skrtel savunma hattında Epureanu'nun yanında. Kadroda bulunmayan Aleksic'in yokluğunda ise Mehmet Topal görev yaptı.



VOLKAN 119 GÜN SONRA

Başakşehir'de, Beşiktaş karşısında Mert Günok'un yokluğunda kaleyi Volkan Babacan korudu. 32 yaşındaki eldiven, tam 119 gün sonra turuncu- lacivertli forma ile sahadaki yerini aldı. Milli takım arası dönüşü yaşadığı rahatsızlık sonucu Mert Günok'un yokluğunda turuncu-lacivertlilerde kaleyi Volkan Babacan korudu. Bu sezon ilk kez sahada olan Babacan, son olarak geçtiğimiz sezonun 34. haftasında Başakşehir'in deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olduğu maçta görev almıştı. 32 yaşındaki, tam 119 gün sonra tekrar turunculacivertli formayı giydi

EMRE BİLGİN KULÜBEDEYDİ

Siyah-beyazlı ekipte yedek kaleci olarak 24 Şubat 2004 doğumlu Emre Bilgin yer aldı. Emre'nin yanı sıra genç oyuncular 19 yaşındaki Erdoğan Kaya, 20 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz ve 17 yaşındaki Serdar Saatçi de yedek soyundu.