Kara Kartal’da rotasyon var

Başakşehir'i yenerek büyük bir ivme yakalayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın kadroda rotasyona hazırlanıyor. Bu sezon üst üste yaşanan sakatlıklar ve korona virüs vakaları nedeniyle savunma hattında istikrarı yakalayamayan Beşiktaş'ta Fenerbahçe mücadelesi öncesinde yine değişim yaşanacak. Teknik ekip, idman eksiklerini kapatmaları halinde Kadıköy'de Welinton ve Vida ikilisiyle başlamayı planlıyor. Yalçın'ın Başakşehir maçında görev verdiği iki stoperi Montero ve Necip'i bu kez kulübeye çekmeyi planladığı öğrenildi. Öte yandan Kara Kartal'ın 37'lik megastarı Atiba, Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe derbisine de damga vurmaya hazırlanıyor. Başakşehir'e karşı bir gol atıp bir de asist yapan Kanadalı futbolcu Kanarya ile oynanacak maça özel olarak hazırlanıyor.