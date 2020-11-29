Müthiş heyecan

üper Lig'in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Haftanın maçında Fenerbahçe, bu akşam 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki ezeli rakip bugüne kadar toplamda 351 maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 125 galibiyet aldı. 93 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin attığı 485 gole Beşiktaş 443 golle cevap verdi. İki ezeli rakip lig maçlarında ise 128 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 47, Beşiktaş'ın 40 galibiyeti bulunuyor. 41 karşılaşmada ise ezeli rakipler birbirini yenemedi.

16

Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile oynadığı son 16 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerin 10'unda sahadan galip ayrılırken 6 mücadele beraberlikle sona erdi. Beşiktaş, Kadıköy'deki son galibiyetini 17 Nisan 2005'te, tarihe geçen 4-3'lük lig maçında elde etti.

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Ezeli rakipler Ülker Stadı'nda 39 kez lig maçlarında karşılaşırken, bu süreçte Fenerbahçe 16, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 14 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 54 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken Beşiktaş deplasmanda 46 kez gol sevinci yaşadı.

BULUT'UN TERCİHİ CİSSE OLACAK

F.BAHÇE'DE kritik randevu öncesi hücum hattındaki eksikler göze çarpıyor. Sarı-lacivertli ekipte sakat olan Samatta dışında Kovid-19 testi pozitif çıkan Enner Valencia ve hasta olan Sinan Gümüş görev yapamayacak. Teknik direktör Erol Bulut'un Samatta'nın yokluğunda Cisse'ye şans tanıyacağı öğrenildi. Takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci de yok. Öte yandan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



KARA KARTAL'DA BEŞ EKSİK VAR

BEŞİKTAŞ, Fenerbahçe derbisine 5 eksik futbolcuyla çıkacak. Siyah beyazlılarda Ersin'in kırmızı kart ve Dorukhan'ın sarı kart cezası bulunuyor. Milli maçta Kovid-19 olduğu açıklanan ve hala karantinada olan Vida ile sağ alt baldırında zorlanma olan Gökhan Töre de maç kadrosuna giremeyecek. Ajdin Hasic'in de testlerde tekrar pozitif çıkması siyah beyazlıları şoke eden bir gelişme oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın savunmada bugün Rosier, Necip, Montero ve Rıdvan'a şans tanıması bekleniyor.