Derbi geyikleri’ı Twitter'ı salladı

BEŞİKTAŞ'IN 15 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 yenmesi twitter'da gündem oldu. Kara Kartal'ın eski yıldızı Pascal Nouma bile sevincini paylaştı. İşte o paylaşımlar: Pascal Nouma: Ben birşey demiyorum sevinç gözyaşı döken yüz. Halil @Hqlil33 İstanbul plakası değil Kadıköy hatırası. Beşiktaş JK @Besiktas Algı değil olgu. Bekir Alp Aladağ @alpbatuna Yine Kadıköy, Yine Beşiktaş, Yine 10 kişi, Yine 3-4 Biz bunu hep yapıyoruz. Eren Bektaş @BektasEren28 Kadıköy'de son Beşiktaş galibiyetinde Pelkas kaç yaşındaydı?. Hmz @vasifsizbirisi Rosier sen insan mısın bu nasıl hareket. Orçun çelik @orcunmeral İstanbul plakasını hatırlatalım dedik F.Bahçe 34 Beşiktaş.