Kadıköy kartalı

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe'yi 10 kişi kaldığı maçta 4-3 yenerek Kadıköy'de 15 yıl sonra kazanmanın sevincini yaşayan Beşiktaş, derbide ilkleri de gerçekleştirdi. Kara Kartal, F.Bahçe'ye karşı Kadıköy'de 2005'ten sonra ilk galibiyetini yine 4-3'lük skorla aldı. Genç kaleci Utku Yuvakuran, sol bek Rıdvan Yılmaz, sağ bek Valentin Rosier, stoper Francisco Montero, orta sahada Bernand Mensah, Josef de Sousa sağ kanat Rachid Ghezzal yedek olarak oyuna giren Wellinton ve N'Sakala Beşiktaş formasıyla ilk defa Fenerbahçe karşısına çıktı.

LARİN İLK KEZ KIZARDI

Kaptan Necip Uysal ilk defa Fenerbahçe'ye gol attı. Yedek olarak oyuna giren kanat Georges- Kevin N'Koudou, Beşiktaş'ın dördüncü golünde yaptığı asistle Süper Lig kariyerindeki ilk gol pasını verdi. Topu ağlara gönderen N'Sakala da Türkiye'de ilk defa gol sevinci yaşadı. Cyle Larin, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını Fenerbahçe derbisinde gördü. Larin maçın 50. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 1 kişi eksik bıraktı.



KRİTİK VİRAJIN İLKİNİ GEÇTİ

BEŞİKTAŞ, son 2 haftada Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek Süper Lig'de zirveye yaklaştı. Kara Kartal, ligin 8. haftasında üçer galibiyet, yenilgi ve bir beraberlikle 10 puan toplayabildi. Süper Lig'in 8. haftasını 11. sırada geçen siyah-beyazlı ekip, oynadığı son iki maçını kazanarak ilk 5 sıraya girmeyi başardı. Sakat, cezalı ve Kovid-19 vakaları nedeniyle bazı oyuncularından yararlanamayan İstanbul ekibi, kritik galibiyetlere imza attı. Kırmızı kart cezalısı Ersin iki maçta da oynayamadı. Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle Vida ile Hasic kadroda yer almadı. Sarı kart cezalısı Dorukhan'la sakatlıkları süren Gökhan ve Ljajic de derbide yoktu.



YALÇIN İLE YENİLGİSİ YOK

BEŞİKTAŞ, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 3 derbiyi yenilgi almadan tamamladı. Son 6 sezonda F.Bahçe'yi 4 defa yenebilen siyah-beyazlılar, bunların ikisini Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde elde etti. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Fenerbahçe'yi geçen sezon 2-0 ve bu sezon ise 4-3 mağlup etti.



TUTTO MERCATO: KARA KARTAL NAKAV T ETTİ

FENERBAHÇE ile Beşiktaş arasında oynanan derbi dünya basınında da yer aldı. Dünya basını heyecan dozu oldukça yüksek olan bu derbiyi manşetlerine taşıdı. İşte o başlıklar. A Bola (Portekiz) "Aboubakar, İstanbul derbisinde belirleyici oldu". Le Bled Parle (Fransa) "Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın 2 golüyle kazandı". Dz Foot (Cezayir) "Ghezzal, Fenerbahçe karşısında asist yaptı". Africa Top Sports "Vincent Aboubakar, İstanbul derbisinde iki gol birden attı" Tutto Mercato (İtalya) "Beşiktaş, rekoru kaybeden Fenerbahçe'yi nakavt etti. Alanyaspor zirvede tek kaldı".