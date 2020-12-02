Beşiktaş düğmeye bastı

Süper Lig'de arka arkaya oynadığı maçlarda şampiyonluk yarışı veren Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek üst sıralara tırmanan ve şampiyonluk yolunda umutlarını artıran Beşiktaş'ta yönetim, teknik direk-tör Sergen Yalçın'ın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, 31 Mayıs 2021'de anlaş-ması sona erecek 48 yaşındaki teknik adama bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme önerecek.

TRANSFER DE İSTEYECEK

Özellikle Kara Kartal'ın deplas-manda Fenerbahçe'yi 15 yıl sonra 10 kişiyle yenmesinin ardından ilgi odağı olan Sergen Yalçın'la başkan Ahmet Nur Çebi'nin görüşme yapacağı ifade edildi. Geçen sezon şubat ayında 30 puanla 7. sırada aldığı takımı 15 maçta 10 galibi-yet 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sıraya taşıyan başarılı çalıştırıcı, bu sezon Avrupa'ya erken havlu atılması, eleştirilen isabetsiz trans-ferler ve ligdeki kötü sonuçlar sebebiyle hedef tahtasına konulmuştu. Ancak Sergen Yalçın'ın son dönemde üstün performans gösterme-si planları değiştirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında yapılacak toplantıda ara transfer döneminde yapılacak takviyeler de gündeme gelecek. Ljajic ile yollarını ayırmayı planlay an siyah-beyazlılar, özelikle defansa ve orta sahaya birer takviye yapacak. Yöneti-me oyuncu listesini suna-cak olan genç teknik adam Sergen Yalçın'ın transferlerin en kısa zamanda bitmesini isteyeceği gelen haberler ara-sında.



VİDA SAHAYA İNDİ

CUMA günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlılarda, karantina süreci sona eren Vida takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın tecrübeli oyuncuyu Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil etmeyi düşündüğü belirtildi. Öte yandan korona virüs testi pozitif çıkan ve karantinada olan Hasic ile sakatlıkları devam eden Gökhan ve Ljajic ise antrenmanda yer almadı.