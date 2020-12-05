Kartal seriye bağladı

Süper Lig'de Başakşehir ve Fenerbahçe zaferleriyle zirveye yaklaşan Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı da yenerek üçte üç yaptı: 3-0. 45+2'de sol taraftan son çizgiye inen Aboubakar içeri çevirdi. Kaleci Ramazan'ın tokatladığı topu takip eden Mensah, kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 49. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın içeri çevirdiği topa Kasımpaşa savunması müdahale etti. Kale sahası içinde topu önünde bulan Mensah'ın röveşata vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

HADERGJONAJ KIZARDI

52. dakikada Rosier'in içeri yaptığı ortada topa Kasımpaşa savunmasından döndü. Dönen topla ceza sahası dışı sağ çaprazında buluşan Mensah'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 54. dakikada Hadergjonaj'ın N'Koudou'ya yaptığı hareketi hakem Bahattin Şimşek kırmızı kart ile cezalandırdı. 68'de sağ tarafta iki rakibinden sıyrılan Ghezzal'ın yerden içeri yaptığı ortada ön direkte Atiba'nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 75'te Ghezzal'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rosier ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Aboubakar kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0. Karşılaşma 3-0 sona erdi.



MARADONA UNUTULMADI

BEŞİKTAŞ ile Kasımpaşa arasındaki maçta tribünlerde yer alan bir pankart gözlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski futbolcu yıldız Diego Maradona için siyah-beyazlı taraftarlar tarafından hazırlanan pankart tribündeki yerini aldı. Pankartta Maradona'nın ünlü pozu yer alırken, "AD10S MARADONA" yazısı yer aldı.



BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VARDI

SİYAH-BEYAZLILAR, Kasımpaşa karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in yanı sıra izolasyon süreci devam eden Ajdin Hasic ile kırmızı kart cezalısı olan Cyle Larin kadroda yer almadı. Bu maçtan bir gün önce sakatlığı açıklanan Josef de Souza kadrodan çıkarıldı.



GEÇMİŞE VEFA

Vodafone Park'a kurduğu led ekranlarda taraftarlarının görüntüsünü maç esnasında yayınlamaya karar veren Beşiktaş yönetimi, ilk denemesini Kasımpaşa maçında yaptı. Pandemi döneminde maçlara gelemeyen taraftarların fotoğraflarını hazırlanan led ekranlarda yayınlamaya karar veren yönetim, bu proje ile hem gelir elde edecek hem de taraftarlarının bir anıya sahip olmasını sağlayacak. Projenin ilk denemesi, Kasımpaşa ile oynanan maçta yapıldı. Kasımpaşa karşılaşmasında, hayatını kaybeden kurucular, başkanlar ve taraftarlarla birlikte 2016 tarihinde Vodafone Park'ın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonucu şehit düşmüş güvenlik güçleri ve vatandaşların fotoğrafları led ekranlarda