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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta 10 numara atağı

’ta atağı

Beşiktaş’ta 10 numara atağı
Giriş Tarihi: 7.12.2020

SÜPER Lig'de son 3 maçı kazanarak zirveye ortak olan Beşiktaş'ta yönetim, devre arasında orta sahaya takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot V.A'da forma giyen Raphael Holzhauser'i transfer listesine aldığı belirtildi. Sezonun en başarılı oyuncuları arasında yer alan Avusturyalı 10 numara için HNL gazetesi, "Belçika ekiplerindenClub Brugge ve Anderlecht istekli. Ancak Beşiktaş elini çabuk tutan takım" diye yazdı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Avusturyalı orta saha oyuncusu bu sezon forma giydiği 14 maçta 10 gol, 9 asist kaydetti.

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