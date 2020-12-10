“Güzel günler bizi bekliyor”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin aralık sayısında camiaya seslendi. Çebi, "Bugünden sonra da görevimizi en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımız müsterih olsun, Beşiktaş'ı güzel günler bekliyor" dedi. Göreve geldiklerinde pozitif bir tablo olmadığını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, şöyle konuştu:

"TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"

"Ancak doğru planlama ve stratejilerle takımımızı hak ettiği yerlere çıkarmak adına elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Hayat gibi, inişleri de çıkışları da yaşayacağız. Sonunda bizim davamız şampiyonluğu kovalamak. Benim de hocamızın da futbolcularımızın da yegane hedefi bu. Hedeften şaşmıyoruz."