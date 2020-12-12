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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta rota Alanya

’ta rota Alanya

Beşiktaş’ta rota Alanya
Giriş Tarihi: 12.12.2020

SÜPER Lig'de haftanın en kritik maçında yarın Alanya deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, tüm hesapları galibiyet üzerine kurdu. Rakibini yenip zirve ile arasındaki puan farkını eritme hesapları yapan siyah-beyazlılar, mücadeleye büyük önem veriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncuları ile sık sık toplantılar yaparak "Rakibimiz son haftalardaki kayıpları yüzünden bu maça büyük önem verecekler. Biz ise önemli galibiyetler aldık. Bu maçtan kayıpsız ayrılırsak hedeflerimize bir adım daha yaklaşırız" dediği öğrenildi. Haftanın bu önemli mücadelesi yarın saat 19.00'da oynanacak ve Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Öte yandan kulüpten yapılan açıklamaya göre son yapılan PCR testlerinde bir oyuncuda korona virüse rastlanıldı. Oyuncunun tedavisine başlanıldı.

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