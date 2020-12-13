  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Beşiktaş Alanyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM

Alanyaspor -

'in 12. haftasında liderlik koltuğunda oturan temsilcisi Aytemiz Alanyaspor sahasında son haftaların formda takımı 'ı konuk ediyor. Akdeniz ekibi kazanarak liderlik yarışında yara almamak istiyor. ise 3 puanı alarak hem seri yakalamak hem de zirve yarışına iyice ortak olmayı amaçlıyor.

Alanyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM

13.12.2020, 19:04

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Berkan, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Bakasetas, Tayfur, Davidson, Bareiro, Babacar.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Alanyaspor - Beşiktaş maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alanyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA