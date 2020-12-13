Haberler Beşiktaş Alanyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 12. haftasında liderlik koltuğunda oturan Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor sahasında son haftaların formda takımı Beşiktaş'ı konuk ediyor. Akdeniz ekibi kazanarak liderlik yarışında yara almamak istiyor. Kartal ise 3 puanı alarak hem seri yakalamak hem de zirve yarışına iyice ortak olmayı amaçlıyor.

13.12.2020, 19:04