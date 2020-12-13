Alanyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Berkan, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Bakasetas, Tayfur, Davidson, Bareiro, Babacar.
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Alanyaspor - Beşiktaş maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
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