Kartal’a sert rakip

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş, ligin flaş ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Son haftalardaki çıkışı ile dikkat çeken Kara Kartal, Medipol Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yenerken Güney temsilcisi ise son iki karşılaşmasında puan yüzü görmediği için bu mücadeleye büyük önem veriyor. Kartal'ın rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligde 9. kez karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ HİÇ YENİLMEDİ

Geride kalan 8 maçın 7'sini siyah-beyazlı ekip kazandı, 1 maç ise berabere bitti. Siyah-beyazlı ekip, 8 maçta rakibine 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. İstanbul temsilcisi geçen sezon ise evinde rakibine 2-0 üstünlük kurarken, ligin ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmadan da 2-1 üstünlükle ayrıldı.