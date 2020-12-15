Talisca heyecanı

BEŞİKTAŞ'IN 2016 yılında renklerine bağladığı ve taraftarların unutamadığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlıları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. 2018'den bu yana futbol kariyerini Çin'de sürdüren ve Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'la çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve Kartal emojisi kullanarak "Yakında birlikteyiz" notunu düştü. Bu yorum sonrası taraftarlar büyük heyecan yaşarken gönderiyi yorum yağmuruna tuttular.

37 GOL ATMIŞTI



BEŞİKTAŞ'TA toplam 80 karşılaşmada görev alan Anderson Talisca, bu müsabakalarda 37 gole imzasını atarken 14 de asist yaptı. Yıldız futbolcu Çin'de ise 65 maça çıkıp 39 gol kaydetti.



DEPLASMANDA SORUN YAŞIYOR

ALANYA'YA deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda kalesini koruyamadı. Ligde 11 maçta 19 gol yiyen ekip, bunların 15'ini deplasmandaki maçlarda kalesinde gördü.