Beşiktaş’ta kriz çıktı

BEŞİKTAŞ'TA Dorukhan Toköz krizi yaşanıyor. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcuyla önceki gün pazarlık masasına oturdu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız oyuncuya siyah-beyazlılar, yıllık 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret teklif etti. Sözleşmeye göre Dorukhan'ın bonuslarla birlikte yıllık kazancı 10 milyon TL'nin üzerine çıkabilecek. Ancak 24 yaşındaki oyuncunun garanti maaşının yukarıya çekilmesini talep etti. Beşiktaş yönetimi bu talep karşısında şoka girerken, tarafların önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek anlaşma zemini araması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ise kadro derinliği gerekçesiyle yönetimden Dorukhan Toköz ile biran önce anlaşılmasını istedi. Yalçın, yönetime verdiği raporda 24 yaşındaki milli futbolcunun takımda kalmasını istedi.

ABOUBAKAR'A KANCA

BU arada Beşiktaş'ın Porto'dan kadrosuna kattığı golcü Aboubakar'ı Marsilya'nın istediği belirtildi. Fransız ekibinin teknik direktörü Villas Boas, Aboubakar'ı uzun süredir takip ettiklerini söyledi.