Beşiktaş tur peşinde

BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda bugün TFF İkinci Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselmeyi başaracak. Normal ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip ise penaltı atışları sonucunda belli olacak.

DOKUZ SEZONLUK HASRET

GEÇEN sezon son 16 turunda kupaya veda eden Beşiktaş, 2018-2019 futbol sezonunda cezası nedeniyle organizasyonda yer alamamıştı. 2017- 2018 sezonunda yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rövanş maçına çıkmamış ve hükmen yenilerek elenmişti. 2016-2017 sezonunda da Fenerbahçe'ye elenen Beşiktaş, önceki 5 sezonda da başarı elde edemedi. Kupayı 9 kez kazanan siyah-beyazlı ekip, son olarak 2010-2011 sezonunda bu başarıyı göstermişti.