Kartal tura uçtu

ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Beşiktaş sahasında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maçın 10. dakikasında Güven kazanılan penaltı atışından yararlanamadı. 30'da Tarsus İY savunmasından topu kapan Rosier, şık bir vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi: 1-0. 39'da hızlı gelişen Beşiktaş atağında Larin, Atakan ile verkacında arka direkte topu filelere yolladı: 2-0. 56'da kaleci Anıl'ın hatasında topu kapan Oğuzhan, Güven'e çıkardı. Güven farkı iyice açtı: 3-0. 80'de Tarsus İY Mertcan ile skoru 3-1'e getirse de maçı kazanan Beşiktaş son 16 turuna adını yazdırdı.