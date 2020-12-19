Anderson Talisca adım adım Kartal’a

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus engelini aşarak yoluna tam gaz devam eden Beşiktaş'ın transfer listesindeki Talisca yine taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Beşiktaş'ın 2016 yılında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Brezilyalı on numara, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş forma giyen eski takım arkadaşı Aboubakar ile bir fotoğrafını paylaşarak 'Yakında görüşeceğiz" yorumunu yapmıştı.

BEŞİKTAŞ YORUMU GELDİ

Şimdi de 26 yaşındaki futbolcu instagram hesabından "Hayat seçimlerden oluşur ve benim seçimim mutlu olmak" paylaşımı yaptı. Bu paylaşıma Talisca'nın forma giydiği Çin ekibi Guangzhou'dan takım arkadaşı Fernandinho "Beşiktaş" yorumu yaptı. Bu yorum siyah-beyazlı taraftarları yine heyecanlandırırken, Sambacı'nın Beşiktaş'a imza atmasının an meselesi olduğu şeklinde yorumlandı.