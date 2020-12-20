Kartal, Ahmed Musa’yı istiyor

BEŞİKTAŞ yönetimi, sol kanada takviye yapmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Al Nasr ile yollarını ayıran Ahmed Musa ile temasa geçti. 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 2018'de Premier Lig temsilcisi Leicester City'den 16.5 milyon Euro'ya transfer olduğu Suudi Arabistan kulübüyle 2.5 yıllık birlikteliğine Ekim ayında son vermişti. Şu anda kulüpsüz olan ve gelecek teklifleri bekleyen Ahmed Musa ile menajer aracılığıyla ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro talep ettiği öğrenilirken, ligin ikinci yarısı için 750 bin Euro'luk bir teklife 'evet' diyeceği belirtildi. Ancak yönetimin miktarı 500 bin Euro seviyelerine indirmeye çalıştığı ifade edildi.