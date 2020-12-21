Kartal şov yaptı

Süper Lig'de zirve yarışı veren Beşiktaş, rakiplerinin kaybettiği haftada evinde Erzurumspor'a gol yağdırdı: 4-0. 13. dakikada Welinton'un geri pasında Ersin topu uzaklaştırmadı. Obertan'ın önünde kalan topa sert vurdu kaleci Ersin kontrol etti. 19'da Ghezzal'ın pasında Mensah topa dokundu ve meşin yuvarlak Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun uzak direğe vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. 41'de Ersin kısa düşen pasında araya Donald girdi ve pasını Gomes'e çıkardı. Gomes'in ceza sahası dışından çektiği sert şutunda Ersin topu oyun içine çeldi. Dönen topla buluşan Ömer'in ceza sahası içinde çektiği şut ise taca çıktı. 56'da Mensah'ın derinlemesine pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Necip Uysal, Ömer Şişmanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 57'de Aboubakar atışı gole çevirdi: 1-0. 60'ta sol kanattan Nkoudou'nun ortasında Atiba'nın önüne alamadığı topa sağ çaprazdan Ghezzal vurdu, top yandan auta çıktı. 62'de Aboubakar'ın pasında Mensah'la kontraya çıktı. Ceza alanına giren Mensah karşı karşıya pozisyonda yanındaki Nkoudou'ya topu çıkardı ve o da boş kaleye gönderdi: 2-0.

VİDA HARİKA GOL ATTI

68'de sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun devamında Ghezzal ortayı kesti, ön direğe iyi hareketlenen Vida havada topuğuyla müthiş bir dokunuş yaptı: 3-0. 70'te sol kanattan Rıdvan'ın taşıdığı top sonrası Atiba'yla duvar pası yapan Vincent Aboubakar, ayak içiyle skoru belirledi: 4-0.



BEŞİKTAŞ'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş, geçen hafta 2-1 mağlup olduğu maça göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Hafta içinde bir oyuncusunun korona virüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan siyah-beyazlı ekibin kalesinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu maçında olduğu gibi Ersin Destanoğlu forma giydi. Sarı kart cezalısı Valentin Rosier'in sağ bekteki görevini ise Necip Uysal yerine getirmeye çalıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Francisco Montero, Cyle Larin ve Dorukhan Toköz'ü Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine Vida, N'Koudou ve Mensah'ı görevlendirdi.



YALÇIN'DAN YENİ SERİ

Beşiktaş, BB Erzurumspor galibiyetiyle iç sahada üst üste 4. maçını kazandı. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinden itibaren Vodafone Park'ta üst üste 3 maç kazanabilen siyah-beyazlılar, bu seriyi de yükseltmiş oldu. Sezonun ilk iç saha maçında Antalyaspor ile berabere kalan ve ardından evindeki diğer maçta Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, sonrasında çıktığı 4 maçta da rakiplerine puan kaptırmadı. Yeni Malatyaspor'u 1-0, Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı da 3-0 yenen Beşiktaş, BB Erzurumspor karşısında da farklı bir galibiyete imza atarken kalesinde gol görmedi. İç sahada üst üste 4. maçını kazanan siyah-beyazlılar, bu maçların 3'ünde rakip forvetlere gol izni vermedi.