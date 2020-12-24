Beşiktaş kritik virajda

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında bugün Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Sarı kart cezası biten Valentin Rosier görev verilmesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek. Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, oynayamayacak. Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, Ankaragücü maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Mensah ve Vida, karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa 15. haftadaki Sivas maçında cezalı duruma düşecekler.

ANKARAGÜCÜ'NDE VİRÜS ŞOKU

Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı öncesinde bir futbolcu ve bir personelin korona virüs testleri pozitif sonuç verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Testleri pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimiz için izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.