Kartal’ın gözü zirvede

SÜPER Lig'in 14. haftasında Ankaragücü deplasmanında Vida'nın golüyle kazanan Beşiktaş, 2 ay sonra İstanbul dışında galibiyet alırken gözünü zirveye çevirdi. En son 26 Ekim'de Denizli'den 3 puanla ayrılan siyah-beyazlılar, Başkent'te elde ettiği galibiyetle zirveyle arasındaki puan farkını da 2'ye indirdi. 2020'nin son maçında Sivasspor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, zirve yarışındaki rakiplerinin zorlu karşılaşmalara çıkacağı bu haftada hata yapmak istemiyor. Bu hafta lider Alanyaspor, ligin flaş ekibi Gaziantep'e konuk olacak. 2. sıradaki Galatasaray da bugün Trabzonspor deplasmanında ter dökecek. Beşiktaş'ın 1 sıra üzerinde bulunan Fenerbahçe ise haftayı bay geçecek.

BENZER BİR FİKSTÜR

GEÇTİĞİMİZ hafta zirvedeki rakiplerinin aldığı mağlubiyetler sonrasında BB Erzurum'u yenerek fırsatı tepmeyen ekip, yine benzer bir fikstürle karşı karşıya. Alınacak sonuçlar doğrultusunda, Kartal'ın zirveye şansı bulunuyor.



YENİ GOLCÜ DOMAGOJ VİDA

BEŞİKTAŞ'IN Hırvat yıldızı Domagoj Vida, Ankaragücü deplasmanında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Kovid- 19 tedavisinin ardından sahalara fırtına gibi giren Vida, BB Erzurumspor'un ardından Ankaragücü filelerini de havalandırdı. Beşiktaş forması altında bugüne kadar oynadığı maçlarda 11 gol atan Vida, attığı şutlarda gol yüzdesi en yüksek isimlerden birisi oldu. Siyah-beyazlı takıma geldiği günden bu yana rakip kaleye 14 şut çeken Vida, bu şutlarda 11 kez fileleri havalandırmayı başardı ve yüzde 79 isabet oranına ulaştı.