Aboubakar Sivasspor’a karşı yok

Süper Lig'in 15. haftasında yarın Sivasspor ile Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, anne acısı yaşıyor. Kamerunlu golcünün annesinin hayatını kaybettiği açıklanırken cenaze için ülkesine gidecek olan 28 yaşındaki futbolcu, Sivasspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Aboubakar, Beşiktaş'ın dün gerçekleştirilen öğle antrenmanına da çıkmadı.

DE SOUZA'DAN KÖTÜ HABER

Vincent Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 11 lig karşılaşmasında 8 gol atıp 1 asist yaptı. Bu arada Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı. Josef de De Souza'nın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.