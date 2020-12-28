Kara Kartal’a zorlu rakip

Süper Lig'de son iki haftada aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, bugün sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadeleyi beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde 14 maçta topladığı 25 puanla 4. sırada yer alan Kartal, Sivasspor'u yenmesi halinde bu haftayı BAY geçecek Fenerbahçe ve G.Antep FK'ya kaybeden Alanya'nın üzerine çıkarak 2. sıraya yerleşecek.

4 FUTBOLCUDAN YOKSUN OLACAK

Siyah-beyazlılarda, Sivasspor maçı öncesinde 4 futbolcu sakatlık ve özel mazeret sebebiyle forma giyemeyecek. İki gün önce annesi vefat eden ve cenaze töreni için bugün Kamerun'a gidecek olan Aboubakar'ın yanı sıra sakatlıkları süren Josef de Souza, Gökhan Töre ve Adem Ljajic Sivas'a karşı oynayamayacak. Teknik adam Yalçın'ın bugün Josef'in yerine Dorukhan, Aboubakar'ın yerine de santrforda Cyle Larin'e şans vermesi bekleniyor.