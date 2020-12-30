Kara kartal uçuyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0'lık net bir skorla geçerek zirveye ortak oldu. İlk 4 haftada sadece 4 puan alan ve 15. kadar gerileyen siyah-beyazlılar, sonraki 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 24 puan daha topladı ve 28 puanla 2'nciliğe kadar yükseldi. İlk haftalarda çokça eleştirilen Sergen Yalçın ise gelinen noktada başarının mimarı olarak en ön plana çıkan kişi oldu. Kötü sonuçların alındığı haftalarda futbolculara olan inancını kaybetmeyen ve bunu sıkça dile getiren Yalçın, adeta sihirli dokunuşlarla oyunculardan yüksek seviyede verim almasını başardı. Kiralık gönderilmesi düşünülen ancak santrfor alınamadığı için takımda kalan Larin, sakat olduğu ve sürekli oynayamayacağı söylenen Aboubakar, transferin son gününde geldiği için soru işareti olan Ghezzal ile birlikte Rosier ve Josef De Souza, Sergen Yalçın'la adeta yeniden doğdu.



ATİBA VE VİDA ÖN PLANDA

Bu futbolculara takımın tecrübelileri Atiba ve Domogoj Vida gibi isimler de eşlik edince, ortaya şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan ve ligin de en çok gol atan takımı çıktı



SERGEN YALÇIN FIRTINA GİBİ

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor karşısında alınan galibiyetle 2020 yılında en çok puan toplayan ve en yüksek puan ortalamasına ulaşan teknik adam oldu. 29 maçta 60 puanla 2.06 puan ortalamasına ulaşan Yalçın'ı 31 maçta 58 puan toplayan ve 1.87 ortalama yakalayan Fatih Terim takip etti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında siyah-beyazlıların başında ilk maçına 1 Şubat 2020 tarihinde Rizespor deplasmanında çıkan Yalçın, 2020 yılı boyunca toplam 29 lig karşılaşmasında boy gösterdi ve 60 puan topladı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Yeni Malatyaspor'un başında geçiren ve ligin ikinci yarısı başlamadan görevinden ayrılan Yalçın, 2020 yılında yalnızca Beşiktaş'ın başında lig maçına çıktı.



GHEZZAL SANCISI

BEŞİKTAŞ'IN Demir Grup Sivasspor ile yaptığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor ile oynanan maçın ardından ağrı hisseden Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.



SANİCANİN GELİYOR

BEŞİKTAŞ, Vojvodina forması giyen 25 yaşındaki Boşnak milli stoper Sinisa Sanicanin için teklif yaptı. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sanicanin'in sözleşmesinde 250 bin Euro'luk çıkış maddesi bulunuyor. Boşnak stoperin ise siyah-beyazlılardan 500 bin Euro maaş istediği belirtildi.