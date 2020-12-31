Kartal’da Çebi yine Kovid-19’a yakalandı

Beşiktaş'ta dün korona virüs şoku yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez korona virüse yakalandı. Geçtiğimiz mayıs ayında Kovid-19'a yakalanan ve hastalığı atlatan Çebi'nin önceki gün yaptırdığı testi bir kez daha pozitif çıktı. Kulüp, tedavisine başlanan Çebi için, Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" açıklamasını yaptı.



2020'NİN EN İYİSİ YALÇIN

Süper Lig'de 2020 yılı içerisinde en az 10 ve üstü maça çıkan teknik direktörler arasında maç başına en yüksek puan ortalamasına sahip isim Sergen Yalçın oldu. Genç teknik adam 2020 yılında çıktığı 27 Süper Lig maçında 56 puan topladı ve maç başına 2,07 puan ortalaması yakaladı. Fatih Terim ise çıktığı 30 lig maçında 55 puan toplayarak maç başına 1,83 puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alan ve sezon başında Alanyaspor ile anlaşan Çağdaş Atan ise 1,80 puan ortalaması ile dikkat çekti.