Kayserispor-Beşiktaş CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LİDERLİK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Galatasaray'ın Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak puan kaybetmesinin ardından Beşiktaş, Kayseri'de liderlik için savaşacak.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Beşiktaş maçı Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.