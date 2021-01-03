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Haberler Beşiktaş Kayserispor-Beşiktaş CANLI ANLATIM

- CANLI ANLATIM

'in 16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Süper Lig'in zirvesini oldukça yakından ilgilendiriyor. 'ın ile berabere kalmasının ardından Beşiktaş zirve için sahadaki yerini alacak.

Kayserispor-Beşiktaş CANLI ANLATIM

03.01.2021, 19:04

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LİDERLİK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK
Galatasaray'ın Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak puan kaybetmesinin ardından Beşiktaş, Kayseri'de liderlik için savaşacak.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Beşiktaş maçı Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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