Kartal’ın zirve keyfi

Süper Lig'de rakiplerinin puan kaybettiği haftada Beşiktaş, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve liderlik koltuğunu ele geçirdi: 0-2. 5. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Atiba'nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Doğan topu kornere çeldi. 12'de N'Koudou'nun ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Mensah'ın vuruşunda kaleci Doğan gole izin vermedi.



HASİC SKORU BELİRLEDİ

86'da N'Sakala ceza sahası içinde Sapunaru tarafından düşürüldü. VAR'a başvuran hakem Fırat Aydınus, bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 89'da topun başına geçen N'Koudou penaltı atışını gole çevirdi: 0-1. 90+5'te Alibec serbest vuruştan direkt kaleye vurdu, kaleci Ersin topu müthiş çıkardı. 90+6'da ani gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan savunma arkasına gönderdi. Topla buluşan Hasic skoru belirledi: 0-2.



ŞOK İDDİA

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada localarına bir milletvekili ve kardeşinin saldırdığını iddia etti. Dalgakıran şu ifadeleri kullandı: "Burada çok vahim bir olay yaşadık. Son dakikadaki gerginlikten sonra, yöneticilerimizin locası, milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı, iki yöneticimiz yumruklandı. Milletvekili ve kardeşinden şikayetçi oluyoruz. Ülkenin parlementosunda bu ülkenin insanlarını temsil eden insanlar loca basıp adam dövmeye kalkarsa, bu camia bunun hesabını sorar."



YALÇIN'DAN ZORUNLU ROTASYON

SÜPER Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, son oynadığı Demir Grup Sivasspor maçına göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendikleri mücadelede sahaya sürdüğü 11'de 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın yerine Josef de Souza, Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala, Necip Uysal'ın yerine ise Larin 11'de yer aldı. Annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar da kadroda yer almadı. Geçtiğimiz hafta 11'de şans bulan ve bir de gol atan Güven Yalçın bu maçta da Sergen Yalçın tarafından sahaya ilk 11'de çıktı. Sivasspor maçında yedek soyunan ve oyuna girdikten sonra gol kaydeden Larin'e, Yalçın 11'de şans tanıdı.