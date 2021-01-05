Beşiktaş ışıl ışıl

SÜPER Lig'in ilk haftalarında sergilediği futbol ve yaşadığı puan kayıpları ile çok sert bir şekilde eleştirilen Beşiktaş, özellikle son haftalardaki performansıyla lige damga vurarak zirve yaptı. Tam 81 hafta sonra liderliğe yükselme sevinci yaşayan Kara Kartal, özellikle defansif problemlerini çözerek son görüntüsüyle ışıl ışıl parlıyor. Ligin ilk 9 haftasında yalnızca Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmada kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, son 6 mücadelenin ise 5'inde gol yemezken alt sıralardan koparak şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi. Özellikle son 4 randevuda kalesini gole kapatmasının yanı sıra 10 kez rakip fileleri sarsan Beşiktaş, ilk yarıyı zirvede bitirmenin planlarını yapıyor. Bu süreçte Ç.Rizespor, Hatayspor, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Göztepe ile zorlu randevulara çıkacak Beşiktaş'ın Şubat'a kadar hücum, orta saha ve forvet hattına da takviyeler yapması bekleniyor.