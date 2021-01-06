Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM

Beşiktaş - Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...

06.01.2021, 19:07