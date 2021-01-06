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Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM

Beşiktaş - | CANLI ANLATIM

'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...

Beşiktaş - Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM

06.01.2021, 19:07

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Necip, Josef, Oğuzhan, N'Koudou, Larin, Aboubakar.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı Vodafone Park'ta oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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