Beşiktaş - Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Necip, Josef, Oğuzhan, N'Koudou, Larin, Aboubakar.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda.
BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı Vodafone Park'ta oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.
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