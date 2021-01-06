Kartal’ın konuğu Rize

SÜPER Lig'de üst üste 4 hafta kazanan Beşiktaş, bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında görev alamayan Rachid Ghezzal, hazır hale geldi. Uzun süredir sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic de takımla çalışmalara başladı. Annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar dün İstanbul'a dönerken, kritik maçta oynayıp oymayacağı konusundaki son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

BEŞİKTAŞ'TA Bernard Mensah ile Domagoj Vida, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görmeleri halinde Hatayspor deplasmanında forma giyemeyecek.