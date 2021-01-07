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Haberler Beşiktaş Kartal yüksek uçtu

Kartal yüksek uçtu

Kanadalı golcü Larin’in yıldızlaştığı ve 4 gol attığı karşılaşmada diğer golleri Oğuzhan ve Hasic kaydetti. İstanbul ekibi tarihi bir gece yaşadı.

Kartal yüksek uçtu

7.1.2021

Süper Lig'de şampiyonluk hesapla-rı yapan Beşiktaş, evinde oynadığı maçta Çaykur Rizespor'a gol yağ-dırdı: 6-0. Bu galibiyetle puanını 34'e yükselten Beşiktaş, liderlik koltuğu-na oturdu. 19'da Aboubakar'ın pasında sağ kanattan çizgiye doğru inen Oğuz-han Özyakup, yerden içeri çevirdi. Arka direkte Larin, kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 31'de Meriah kafayla kalecisi Gökhan'a dönmeye çalı-şırken top kısa düştü. Ceza sahası yayının hemen önünde seken topu Larin, aşırt-ma bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-0. 45+1'de Aboubakar, yayın hemen üstün-den şutunu çekti. Meşin yuvarlak az fark-la yandan dışarı gitti.

BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI

56'da Aboubakar'ın pasıyla ceza yayının üstünde topla buluşan Oğuz-han Özyakup'un vuruşunda top direk dibinden ağlara gitti: 3-0. 67'de Abdullah Durak'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti. 79'da savunma-dan atılan uzun topu kovalayan Larin, Meriah ile kaleci Gökhan arasında yaşa-nan anlaşmazlık sonrasında topu boş kaleye gönderdi: 4-0. 83'te Melnjak'ın kaleci Gökhan'a dönmek isterken ver-diği pas kısa düştü ve Larin'in önüne kaldı. Topla birlikte ceza sahasına giren Larin, kaleci Gökhan'ın solundan topu ağlara gönderdi: 5-0. 89'da Hasic maçın skorunu belirleyen golü attı: 6-0.

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