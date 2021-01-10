Lider Beşiktaş’a zor rakip

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirvenin yeni sahibi olan Beşiktaş, bugün kritik 90 dakikada Hatayspor'un konuğu oluyor. Antakya Atatürk Stadı'ndaki zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı müsabaka beINSports1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ligde son 5 maçını da kazanarak müthiş bir seri yakalayan Kara Kartal, Hatay önünde de kazanıp, liderliği kaptırmak istemiyor.



EKSİK OYUNCUSU YOK

Siyah-beyazlı ekipte Hatay maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Siyahbeyazlı ekipte, Domagoj Vida ve Welinton Souza'nın yanı sıra Mensah 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.