Kara Kartal’ın serisi bitti

Süper Lig'de lider Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda berabere kalarak zirvede yara aldı: 2-2. Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Aboubakar ceza alanı dışından topu filelerle buluşturdu. 0-1. 7'de Akintola'nın ortasında Boupendza beraberliği sağladı: 1-1. 23'te Boupendza, Beşiktaş ceza alanı içinde iki savunma oyuncusunu geçerek bir kez daha topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 41'de sağ kanattan kullanılan kornerde Cyle Larin skora denge getirdi: 2-2.



İKİNCİ YARIDA SKOR DEĞİŞMEDİ

İkinci yarıda iki takımın da temposu hayli düşüktü. 55'te soldan ceza alanına sokulan Larin kale önüne çıkardı. Ön direkte Aboubakar'ın vuruşunda kaleci Akın'ın müdahalesi sonrası top direğe de çarparak kornere çıktı. 69'da Hatayspor kontratağında Boupendza'nın ceza alanı sol çaprazından kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı. 79'da N'Koudou'nun uzaktan sert şutunda kaleci Akın bir kez daha gol izni vermedi. Maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



ABOUBAKAR'DAN YİNE KATKI GELDİ

GEÇTİĞİMİZ hafta hayatını kaybeden annesini son yolcuğuna uğurlamak için ülkesi Kamerun'a giden Aboubakar, Türkiye'ye döner dönmez çıktığı ilk maçta çarşamba günü Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği maçta bir asist yapmıştı. Dünkü maça da on birde başlayan Kamerunlu yıldız takımının ilk golüne imza atarak beraberlikte pay sahibi oldu.



YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Hatay'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Ç.Rizespor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Yalçın, Çaykur Rize maçında ilk 11'de oynayan Rıdvan, Oğuzhan ve N'Koudou'nun yerine, N'Sakala, Hutchinson ve Ghezzal'ı sahaya sürdü. Sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı Beşiktaş'ta N'Koudou, Oğuzhan, Dorukhan gibi yıldızlar yedek soyundu. Oğuzhan, ikinci yarıda 63. dakikada Necip Uysal'ın yerine oyuna girdi.