Kartal coştu

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, daha önce gündemine aldığı 3 futbolcunun transferini bitirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Siyah-beyazlılar, şu an için boşta olan 35 yaşındaki Mandzukic'e 6 aylık sözleşme ve 1.5 milyon Euro da ücret önerdi. Hırvat golcünün ise İstanbul ekibinden, en az 1.5 yıl ve 6 milyon Euro garanti ücret istediği belirtildi. Mandzukic ile görüşmeler sürerken, İstanbul ekibi Alman 2. Lig ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman'ı da resmen istedi. Türkiye'ye gelmek isteyen Kenan Karaman ve menajerinin siyah-beyazlılarla bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Beşiktaş'ın Almanya'dan istediği ikinci oyuncu ise Bundesliga'da kötü günler geçiren Schalke 04'te forma giyen 20 yaşındaki Ahmed Kutucu oldu.

SCHALKE 4 MİLYON EURO İSTEDİ

Schalke ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Ahmed için sezon sonu satın alma opsiyonlu kiralama düşünen İstanbul ekibi, Alman kulübünün 4 milyon Euro olarak belirlediği satın alma opsiyonunu daha düşük bir seviyeye çekmeye çalışıyor.