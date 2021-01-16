Gözler golcülerde

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde geri sayım başlarken, karşılaşmada golcülerin rekabeti yaşanacak. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon Larin ve Aboubakar, G.Saray'da ise Diagne ve Belhanda takımlarının golcüleri olarak dikkati çekiyor. Kara Kartal'ın golcülerinden Larin 11, Aboubakar ise 9 gol attı. G.Saray'da ise Diagne 9 ve Belhanda 5 gol kaydetti. Ligde 39 golü bulunan Beşiktaş'ta Larin- Aboubakar ikilisi 20 gollük katkı yaptı. Rakip fileleri 34 kez havalandıran Galatasaray'da ise Diagne ve Belhanda, 14 kez gol sevinci yaşadı. Kanadalı oyuncu Larin, özellikle Beşiktaş'ın evinde oynadığı maçlarda 8 kez gol sevinci yaşadı.

DİAGNE DE ETKİLİ

Galatasaray'ın en golcü oyuncusu Diagne, deplasmanda daha etkili performans sergiledi. Diagne, ligde attığı 9 golün 6'sını deplasmanda kaydetti.



İKİ TAKIM DA TAKTİK ÇALIŞTI

Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçı öncesi dün taktik çalışması yaptı. Basına kapalı olarak yapılan idmanda her iki takımın teknik direktörü oyuncularını sık sık uyardı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın golcülere şut çalışması da yaptırdığı öğrenildi.



TERİM 1-0 ÖNDE GALATASARAY

Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda Terim 1 kez kazanan taraf olurken, 3 maç da berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray'ı, Yalçın da Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırıyordu. Fatih Terim 1 maçı kazanırken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Fatih Terim ile Sergen Yalçın, derbide ikinci kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon TT Stadyumu'ndaki Galatasaray- Beşiktaş derbisi 0-0 sona ermişti. Sergen Yalçın futbolculuk döneminde hem A Milli Futbol Takımı'nda hem de Galatasaray'da Fatih Terim'in öğrencisiydi.



MUHTEŞEM DÖNDÜ

Beşiktaş'ın geçen sezon Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralık olarak verdiği Kanadalı golcüsü Larin'in dönüşü muhteşem oldu. Şu ana kadar 11 gol atan yıldız futbolcu özellikle iç sahadaki karşılaşmalarda gücünü gösterdi. Larin iç sahada 8 kez gol sevinci yaşarken, 25 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park'ta takımının Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği maçta 4 gol attı.



RÜYASINDA 3 KUPA GÖRDÜ

G.Saray'ın yıldız golcüsü Diagne, sosyal medya hesabından 3 kupayı kazandıklarını rüyasında gördüğünü paylaştı. İlk olarak paylaşımı devrik cümlelerle yapan ve yazdıkları anlamsız kalan Diagne, bu paylaşımı silerek yeni bir fotoğraf yayımladı ve açıklamasını daha düzgün olarak yazdı. Dün bir rüya gördüğünü ifade eden golcü futbolcu, "Dün akşam bir rüya gördüm ve bu rüyada 3 kupa kazanıyorduk. Tüm kupaları kazandığımız için Fatih hocamız rüyamda bana "Teşekkürler Diagne. Senin adına çok mutlu oldum" dedi.