Kara Kartal yeni stadında yenilmedi

Beşiktaş, 2016 yılında oynamaya başladığı yeni stadında Galatasaray ile bugüne kadar 4 kez karşılaştı ve 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 24 Eylül 2016'da bu statta oynanan ilk maçta Galatasaray 2-0 öne geçmiş, mücadele 2-2 berabere sona ermişti. Geride kalan 4 karşılaşmada Beşiktaş 3 kez rakibini mağlup etmeyi başarırken, 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 7 golüne, sarı-kırmızılılar 2 golle karşılık verdi. Galatasaray, kritik maçta ilk galibiyet için mücadele edecek. Beşiktaş da yenilmezlik unvanını koruma adına sahaya çıkacak.