Beşiktaş ve G.Saray kozlarını paylaşıyor

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş ve G.Saray bugün Vodafone Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ligde averajla lider durumda bulunan Kartal ile üçüncü sıradaki Aslan'ın zirve mücadelesi 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Siyah-beyazlı takım, 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle 35 puan topladı. Galatasaray ise 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 33 puan elde etti.

348. KEZ RAKİPLER

İki takım bugün 348. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 347 maçın 122'sini G.Saray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 114 maçı ise beraberlikle sonuçlandı. Cim Bom'un 484 golüne, Kartal 453 golle karşılık verdi.



MAÇ SAATİ KAR BEKLENİYOR

Ebedi dost, ezeli rakipler Beşiktaş ve G.Saray sahada kozlarını karlı bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Vodafone Park'ta kar yağması beklenirken, hava sıcaklığının ise -1 derece olacağı ifade edildi. Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Welinton, sarı kart cezası nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek. Bu sezon Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında sarı kart gören Welinton cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı ekipte ise sakatlığı bulunan Falcao ve Emre Taşdemir, derbide görev yapamayacak. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de Beşiktaş karşısında takımını yalnız bırakacak.