Kara Kartal Aslan’ı avladı

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen derbide lider Beşiktaş, takipçisi Galatasaray'ı mağlup etti: 2-0. 8. dakikada sol taraftan Larin'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Ghezzal topla buluştu. Ghezzal'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti. 20'de ceza yayı üzerinde topla buluşan Diagne'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 33'te sağ taraftan Arda'nın yaptığı ortada arka direkte Marcao'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde bulunan Atiba kornere gönderdi. 35'te Marcao'nun Okan'a göndermek istediği top kısa düştü ve Larin topu kaptı. Sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Larin'in kaleci Okan ile karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 37'de sol taraftan Rıdvan'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Ghezzal kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

58'de Montero kafayı vurmak isterken Mbaye Diagne tabanıyla rakibin kafasına müdahalede bulundu, Cüneyt Çakır doğrudan kırmızı kartını çıkardı. 69'da Nkoudou'nun ortasında savunmadan seken topu Josef sağa bıraktı, Rosier ceza alanı ön çizgisinden düşerken vurdu. Top yandan auta çıktı. 79'da sol kanattan Rıdvan'ın ortasında Luyindama'nın dokunamadığı topu kontrol eden Josef de Souza, penaltı noktasının gerisinden ayak içiyle topu köşeye yerden bıraktı: 1-0. 90+1'de Larin içeri sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda uygun durumdaki N'koudou'yu gördü, o da gelişine bekletmeden vurarak topu boş ağlara yolladı: 2-0. 90+3'te Babel'in indirdiği topta Emre Akbaba topa gelişine sert vurdu, kaleci Ersin topu çıkardı. Karşılaşma 2-0 sona erdi.



FEGHOULİ YEDEKTE

Galatasaray'da sakatlığı geçen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, derbide yedekler arasında yer aldı. Ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Feghouli, sonraki 4 resmi maçın kadrosunda bulunamamıştı. Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşı gecesi yaşadığı kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui ise kadroda yer almadı.



DİAGNE KIZARDI

DEPLASMANDA Beşiktaş ile karşılaşan G.Saray 10 kişi kaldı. Sarı-kırmızılılarda Senegalli futbolcu Diagne, mücadelenin 58. dakikasında orta sahanın sol tarafında Montero'ya yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı. Yıldız oyuncu Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını görmüş oldu.