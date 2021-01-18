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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın’dan kadroda revizyon

Sergen Yalçın’dan kadroda revizyon

Sergen Yalçın’dan kadroda revizyon

18.1.2021

GALATASARAY'I konuk eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çay-kur Rizespor karşılaşma-sına göre 7 farklı isim-le sahaya çıktı. Utku Yuvakuran, Georges-Kevin N'Koudou, Fabrice N'Sakala, Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah, Welinton ve Necip Uysal'ın yerlerine Domagoj Vida, Rosier, Ersin Desta-noğlu, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Atiba ve Josef de Souza ilk 11'de forma şansı buldu.

FATİH TERİM'DEN İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK
DERBİDE Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 5 değişik-likle sahaya çıktı. Sarı-kırmızı-lı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Malatya ile oyna-dıkları maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Fatih Öztürk, Martin Linnes, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Emre Akbaba'yı yedeğe çekti. Tec-rübeli teknik adam, Beşiktaş derbi-sinde bu futbolcuların yerlerine Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ogheneka-ro Etebo, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan'ı görevlendirdi.

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