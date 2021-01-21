Kartal zor virajda

SÜPER Lig'de 38 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, bugün yine kritik bir sınav verecek. Son olarak G.Saray'ı mağlup eden Kara Kartal, 20'nci hafta maçında son iki maçını kazanan Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Son 11 haftadır oldukça formda olan Beşiktaş, bu süreci 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş'ta 3 futbolcu Karagümrük maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Vida, Mensah ve Ghezzal Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri halinde Pazar günü Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak. Öte yandan Beşiktaş kulübü bir oyuncusunun testinin pozitif çıktığını açıklarken, N'Sakala, Hazic ve Güven kafilede yer almadı.