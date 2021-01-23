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Haberler Beşiktaş Hulk çok yakın

Hulk çok yakın

Beşiktaş, hücum hattına düşündüğü Brezilyalı yıldızın transferini sona erdirmek için girişimlerini hızlandırdı.

Hulk çok yakın

23.1.2021

FATİH Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek başarılı grafiğini sürdüren Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız Hulk gündemdeki yerini koruyor. Kartal, oyuncu ile yıllık maaş üzerinden görüşmelerine devam ediyor. 1.5 yıllığına 4.5 milyon Euro isteyen futbolcunun maaşında indirim yapması durumunda temaslar hızlanacak. Hulk ile sorunların çözülmesi beklenirken beklenen imzanın önümüzdeki hafta içerisinde atılacağı öne sürüldü. Bu arada stoper mevkisi içinde arayışlarını sürdüren Beşiktaş, gözünü Brezilya'ya çevirdi. Flamengo forması giyen Leo Pereira ile ilgilenen siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak için adım attı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Pereira ile görüşmeler sürüyor.

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