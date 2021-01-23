Hulk çok yakın

FATİH Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek başarılı grafiğini sürdüren Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız Hulk gündemdeki yerini koruyor. Kartal, oyuncu ile yıllık maaş üzerinden görüşmelerine devam ediyor. 1.5 yıllığına 4.5 milyon Euro isteyen futbolcunun maaşında indirim yapması durumunda temaslar hızlanacak. Hulk ile sorunların çözülmesi beklenirken beklenen imzanın önümüzdeki hafta içerisinde atılacağı öne sürüldü. Bu arada stoper mevkisi içinde arayışlarını sürdüren Beşiktaş, gözünü Brezilya'ya çevirdi. Flamengo forması giyen Leo Pereira ile ilgilenen siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak için adım attı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Pereira ile görüşmeler sürüyor.