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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın ile 2 yıl daha

ile 2 yıl daha

Beşiktaş, başarılı teknik adamın mukavelesini 2023 yılına kadar uzatma planları yapıyor.

Sergen Yalçın ile 2 yıl daha

26.1.2021

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalan Sergen Yalçın'ın sözleşmesi uzatılacak. Sezon sonunda mukavelesi sona erecek Yalçın ile 2 yıllık yeni kontrata imza atılacağı ve 2023'e kadar birlikte yola devam edileceği öğrenildi. Başarılı hocanın 6 milyon TL olan yıllık maaşına da zam yapılacağı öğrenilirken yönetimin belirleyeceği ücreti hocaya sunacağı kaydedildi. Beşiktaş ile bugüne kadar çıktığı 37 maçta 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 2.11 puan ortalaması yakalayan Sergen Yalçın, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Yalçın daha önce Gaziantep, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Konya, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı. Sergen Yalçın, Beşiktaş öncesi en iyi dönemini 2013-14 sezonunda 1.69 puan ortalaması tutturduğu Gaziantep ile yaşamıştı.

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