Ya Hulk ya Koita

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Beşiktaş'ın görüşme trafiği sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda santrfor ve bir de stoper transferi yapmak isteyen siyahbeyazlılarda, Brezilyalı Hulk için sonuç alınamasa da temaslar devam ediyor. En az 1,5 yıl garanti sözleşme ve 4,5 milyon Euro ücret istediği bilinen 34 yaşındaki Hulk'a, Beşiktaş'ın teklifi 6 ay için 1 milyon Euro ve performansa göre de 1 yıl uzatma şeklinde.



BAŞKA TEKLİFLER DE ALIYOR

Porto ve birkaç Brezilya takımından da teklif aldığı iddia edilen Hulk için önerilen rakamdan yukarı çıkmayı düşünmeyen yönetim bekleyişini sürdürüyor. Golcünün olmama ihtimaline karşılık Kasımpaşa forması giyen Koita ile temaslar sürüyor. Kadro dışı bırakılan Koita için Kasımpaşa ile temasa geçen yönetim bonservis bedeli ödemeden bu transferi bitirmek istiyor.