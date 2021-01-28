Beşiktaş’ta Hulk sancısı

BEŞİKTAŞ'TA Hulk sancısı yaşanıyor. Son olarak Çin ekibi SH Sipg'te forma giyen şuan boşta olan Brezilyalı futbolcu ile anlaşmaya çalışan tecrübeli golcüyü başka takımların da talip olduğu belirtildi. Brezilya basınında yer alan haberlerde 34 yaşındaki futbolcuya Medipol Başakşehir'in yanı sıra Brezilya'dan Atletico Mineiro ve Flamengo'nun da talip olduğu ve görüşmelerini sürdürdüğü açıklandı. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Hulk'un iyi bir oyuncu olduğunu belirterek, "Hulk'la temasımız sürüyor. Bütçemizi aşmamamız gerekiyor" dedi. Yönetimin 1.5 yıllık sözleşme için 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.