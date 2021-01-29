Beşiktaş’tan Koita hamlesi

BEŞİKTAŞ'TA transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, kadro dışı kalan Koita için Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardı. Özellikle forvete Vincent Aboubakar'ın yedeği olarak bir ismi transfer etmek isteyen tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın'ın Koita'yı ısrarla istediği öğrenildi. İstanbul ekibinin 30 yaşındaki forvet oyuncusu için Kasımpaşa ile pazarlık masına oturduğu ve Lens'i teklif ettiği belirtildi. Kulüpler arasında anlaşma sağlanırken Gineli futbolcunun 6 aylık ücret olarak 800 bin Euro talep ettiği ve el sıkışıldığı ifade edildi. Kasımpaşa'da 108 maça çıkan Koita, 31 gol atarken 11 de asist üretmeyi başardı.



MAÇ HALİL UMUT MELER'İN

SÜPER Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 31 Ocak Pazar günü oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Erkan Özdamar yapacak.