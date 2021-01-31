  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Trabzonspor CANLI ANLATIM

Beşiktaş - Trabzonspor CANLI ANLATIM

'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş, eski hocası Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle çıkışa geçen Trabzonspor'u yenerek, bu haftayı da lider kapatmak istiyor.

Beşiktaş - Trabzonspor CANLI ANLATIM

31.01.2021, 19:03 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021, 19:03

Süper Lig'de heyecan dev bir maçla devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş, eski hocası Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle çıkışa geçen Trabzonspor'u yenerek, bu haftayı da lider kapatmak istiyor. Trabzonspor da zorlu deplasmanda kazanarak Süper Kupa zaferini taçlandırmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz. Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Mensah, Cyle Larin, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A. Parmak, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş - Trabzonspor CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.