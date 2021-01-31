Beşiktaş - Trabzonspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan dev bir maçla devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş, eski hocası Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle çıkışa geçen Trabzonspor'u yenerek, bu haftayı da lider kapatmak istiyor. Trabzonspor da zorlu deplasmanda kazanarak Süper Kupa zaferini taçlandırmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz. Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Mensah, Cyle Larin, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A. Parmak, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny