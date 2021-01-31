İrfan Can trafiği

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında İrfan Can Kahveci'nin transfer yarışı sürüyor. Önceki gün sarı-lacivertlilerin Başakşehir ile yaptığı görüşmenin ardından İrfan Can'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, daha önce yıldız futbolcu için 4 milyon Euro bonservis bedeli artı oyuncunun sonraki satışından yüzde 50 pay teklifinin cevabını beklemeye geçti. İrfan Can için henüz ikinci bir teklif vermeyen sarı-kırmızılı ekibin, bonservis bedeli ya da sonraki satıştan verilecek payın biraz arttırılarak yeni bir teklif yapabileceği de öğrenildi.

BİR GÖRÜŞME DAHA

Yönetim, İrfan Can Kahveci için gelecek tekliflerin ardından G.Saray yönetimiyle bir kez daha görüşmek için sözleştiği öğrenildi. İki taraf arasında yapılacak görüşmenin ardından G.Saray'ın teklifini arttırıp, arttırmayacağı belli olacak.



LUYİNDAMA ATAĞI

Galatasaray'ın 7.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve en büyük satış potansiyeli olarak gördüğü Luyindama için flaş bir karar alan sarıkırmızılı yönetim, gelen transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı. Ara transferin bitimine çok kısa bir süre kala, İngiliz kulüplerinden Aston Villa'nın, Luyindama için Galatasaray'ın kapısını çaldığı öğrenildi.