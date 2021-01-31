Süper heyecan

Süper Lig'de bugün Beşiktaş Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş'ta uzun bir sakatlık döneminin ardından iyileşen ve Göztepe maçında Aboubakar'ın galibiyeti getirdiği golü öncesi verdiği pasla 3 puanın kazanılmasında kritik rol oynayan Gökhan Töre, yarınki maçta takımdan ayrı kalacak. Bordo-mavili ekipte ise Abdülkadir Ömür sakat, Kamil Ahmet ise cezalı. Trabzonspor'un başına geçtikten sonra üst üste kazandığı puanlarla bordo-mavili takımı üst sıralara tırmandıran teknik direktör Abdullah Avcı da eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek.

AVCI KARA KARTAL'A KARŞI

Geçen sezon Beşiktaş'ta göreve başlayan ancak beklediği sonuçları alamayan Avcı'nın ikinci yarının ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilginin ardından Beşiktaş yönetimi tarafından görevine son verilmişti. Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisine sahip.



TRABZON'DA İŞLEM TAMAM

Trabzon önceki gün el sıkıştığı Anastasios Bakasetas ve YunusMallı'nın transferlerini bitirdi. Bordo- mavililer, Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Bakasetas dün Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Açıklamada, Alanya Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, iki taksit halinde toplamda 3 milyon Euro ödeneceği de vurgulandı.