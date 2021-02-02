Beşiktaş’ta Cenk fırtınası

Beşiktaş'ın Everton'dan sezon sonuna kadar kiraladığı eski yıldızı Cenk Tosun için siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Çok özlemişiz" paylaşımı yapıldı. Ardından taraftarlar twitter'da yıldız golcüye övgüler yağdırdı. Dün Cenk Tosun'un evrakları futbol federasyonuna motorla yetiştirilmiş olması da gündeme oturdu. Taraftarlar; Cenk Tosun abimin evrakları yine motorla yetiştirilmiş... düt. Yuvana hoşgeldin Tosun Paşa. Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız Beşiktaş. Cenk Tosun 40 gol 22 asist yapar, hayırlı olsun. Kardeşim giderken turşu bidonları vardı. Boşlarını geri getirdin mi? Hoş geldin yuvana @CenkTosun paylaşımlarını yaparken, Tosun ise Beşiktaş'a döndüğü için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

GOLCÜ KARANTİNADA

Cenk Tosun, "Gaziantepspor'dan ilk geldiğimde duyduğum heyecanın aynısını yaşıyorum. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup, bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Yuvama döndüm" dedi.